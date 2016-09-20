蜜月灣土地通盤檢討辦說明會 林聰賢：寸土不讓
2016-09-20 10:41
蜜月灣土地通盤檢討，林聰賢：寸土不讓（記者江志雄攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］今天內政部將針對蜜月灣一案舉辦說明會，縣長林聰賢重申保護海岸公有、寸土不讓的立場，希望將「海岸發展區」變更為「景觀保護區」、部分「別墅區」的土地應變更為保護區，部分「旅館區」的公有土地應該變更為綠地使用。
蜜月灣開發案位於宜蘭海岸國家風景區內，羅許建設與博愛企業在1998年申請環評，2011年4月15日取得蜜月灣開發通過環評，2014年4月提出「宜蘭大溪蜜月灣整體開發計畫」，送東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處審查，共規劃海岸遊憩區、旅館區、別墅區等九區，是宜蘭縣有史以來最大開發案。
「保護海岸公有，寸土不讓。」今天內政部針對「變更東北角海岸（含大溪海岸及頭城濱海）風景特定區計畫第三次通盤檢討」辦理說明會，縣長林聰賢在臉書重申有關大溪蜜月灣地區土地使用的政策主張，他說，在公地公用、確保公共性與親水性，以及減少並預防災害發生的前提下，希望開發的單位能重提計畫，也希望內政部能與地方政府協力守護海岸線。
林聰賢在臉書表示，縣府立場希望將「海岸發展區」變更為「景觀保護區」，該區實際上是海蝕平台，屬於東北角海岸特有的自然景觀，應該加以保護；部分「別墅區」的土地，因東北角沿岸山坡地地質敏感，又是土石流潛勢溪流影響範圍，加上坡度超過30%，應變更為「保護區」，且不得作為開發基地。
此外，林聰賢指出，部分「旅館區」的公有土地，因是土石流潛勢溪流影響區，應變更為公園或綠地等公共設施，以公地公用原則，縣府堅持任何設施或開發都不得影響民眾自由使用海岸及親水的權利。
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