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兆豐案擴大究責 張盛和：我有堅定信仰

2016-09-20  10:39

［記者吳佳蓉／台北報導］面對行政院「兆豐銀行遭美裁罰案調查小組」昨決定將擴大行政追究，對象包含在任及卸任財金官員。前財政部長張盛和今回應，「我有堅定信仰」財政部負責督導股權，公司營運由董事長全權負責，本案沒卷、沒公文，強調財部到8月4日才知情。

張盛和獲聘成為東吳大學法商講座教授，東吳今舉辦禮聘儀式及歡迎茶會。張盛和受訪時，談及對兆豐案看法，他表示，要看真相，有沒有洗錢要交代清楚，若有洗錢，誰洗、洗多少都要交代。肯定現任兆豐金董座張兆順是相當內行的董事，如果查到機密不方便透漏，可用高層現閱再對外說明的方式處理。

張盛和解釋，財政部與金管會執掌不同，財部只管股權督導，如打亞洲盃、數位銀行等，公司營運則全由董事長全權負責。對於兆豐銀遭美裁罰一事，財政部到8月4日才知道。

今日禮聘儀式現場，台企銀董事長朱潤逢、土銀董事長凌忠嫄、台灣金服董事長吳台灣金服董事長吳英世、台北101董事長周德宇、賦稅署署長李慶華、台北國稅局局長何瑞芳、財政部國際財政司司長宋秀玲、德明財經科技大學財金學院院長、前財政部次長張璠、資誠聯合會計師事務所副所長吳德豐皆有出席。

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  • 兆豐案將擴大究責，前財政部長張盛和今回應，「我有堅定信仰」財政部負責督導股權，公司營運由董事長全權負責，本案沒卷、沒公文，強調財部到8月4日才知情。。（資料照，記者陳志曲攝）

    兆豐案將擴大究責，前財政部長張盛和今回應，「我有堅定信仰」財政部負責督導股權，公司營運由董事長全權負責，本案沒卷、沒公文，強調財部到8月4日才知情。。（資料照，記者陳志曲攝）

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