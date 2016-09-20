時力譴責NCC卸責 籲投審會嚴審中嘉案
立法院時代力量黨團今天上午發出聲明，譴責NCC卸責，並要求投審會把關。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對遠傳入主中嘉併購案，立法院時代力量黨團今天上午發出聲明，譴責NCC卸責，並要求投審會把關。時代力量立委黃國昌表示，廣電與媒體主管的機關是NCC，但NCC把責任丟給投審會，是不負責任的行為，他也呼籲林全院長嚴加把關，對此案予以否決。
時力聲明表示，遠傳入主中嘉的媒體併購案，在自2015年首度闖關送審之後，其中企業集中度、違反媒金分離、以債作股規避黨政軍退出條款、是否實質介入經營權等爭議，一直備受各界關注，反媒體壟斷的學者及公民團體期間也提出諸多嚴審訴求與諍言。
即使如此，本案卻仍在去年年底以三項但書通過公平交易委員會的審議，並在總統大選後第五天（1月22日）NCC（國家通訊傳播委員會）即召開公聽會意圖加快程序、規避監督，更在新國會委員上任前的1月27日即以附負擔方式通過了中嘉案，僅剩投審會一關。其間，國會提出多次反對意見之提案與連署，包括1月27日民進黨立委連署反對、4月29日以72：0通過時代力量黨團的提案，要求NCC在新政府成立以前，經濟部投審會停審中嘉案。
聲明表示，如今新政府、新國會以及新的NCC委員都已經上任，甫在8月1日才上任、承載改革期待的NCC委員，卻在9月7日發出公文表示無意開啟重審，維持上一屆委員會決議，交由經濟部投資審議委員會處理。此舉無異是將責任全推給投審會，時代力量黨團對於未能重啟審查表示非常遺憾與失望，遠傳雖然「以債作股」、迴避黨政軍條款，但巧立間接管道、直接入主台灣最大的有電電視系統業者之一、市占率約23%的中嘉，遠傳將實質上掌握了系統、掌握了媒體，對於未來台灣的媒體和言論自由，前景堪憂！我們強力譴責NCC無視立法院要求重審、嚴審遠傳併中嘉案之呼籲及決議，並要敬告投審會務必要實質審查，不要放水，辜負人民期待。
聲明指出，時代力量黨團要呼籲NCC就「維持原決議」對外詳加說明，究竟是何時召開了委員會，有哪些委員們表述了什麼樣的立場，如何達成此一決議，都必須要公開對外說明，而不是單憑一紙公文，就輕鬆地將球丟回投審會。NCC如此輕輕放下、卸責怠惰，任意地就做出對台灣媒體生態影響深遠的決定，令人大大失望。
NCC是否失職？時代力量黨團一定會追究到底；時代力量黨團早於上會期（3月29日）就將反媒體壟斷專法（媒體壟斷防止暨多元維護法草案）送交院會一讀通過，即使法案目前仍未能排審，新政府應該以最高規格的精神來進行審查。時代力量黨團呼籲行政部門要拿出改革的視野及魄力，嚴加把關、廣泛徵詢各界意見、回應社會疑慮。
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