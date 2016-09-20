兆豐「誤繕」交易金額？曾在銀行上班的黃國昌這麼說

2016-09-20 10:14

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院兆豐案督導小組昨天揭露，2014年兆豐巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額共4.91億美元，但紐約分行報送美國紐約州金融服務署（NTDFS）時「誤繕」為44.91億美元，引發譁然。針對「誤繕說」，時代力量立委黃國昌今天上午表示，他從學校畢業後的第一份工作，就是在銀行上班，對帳數字精準是銀行的ABC，兆豐金內部調查小組說是「小數點點錯」，讓他非常驚訝。

黃國昌說，他過去在銀行上班，每天下班最重要的事情就是結帳，「只要差一塊錢，大家通通不能下班」，他還曾經大膽提出「自己出一塊，讓大家下班」，最後當然是行不通。

黃國昌質疑，他一直無法了解，為何拖了這麼久，求償事情還在研議階段，「責任如此明確，不進行假扣押，難道是要給潛在被告及債務人處理財產的時間嗎？」他對財政部結論認同，但對其效率遲緩無法接受。