中秋連假都在救災 花媽向高市府團隊致謝

高雄市長陳菊上午在市政會議前，再次向市府團隊、台電、軍方、校長致謝（記者王榮祥攝）

2016-09-20 10:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊上午在市政會議前表示，颱風過後、市府團隊大多數都沒有假期，連續四天的中秋假期就是救災四天，每個人都很辛苦，會議開始前，她要非常感謝所有夥伴，包括站在第一線的各位區長。

陳菊指出，莫蘭蒂是賽洛瑪颱風之後，四十一年來最強颱風（高雄），超過一萬棵路樹傾倒或折斷，涵蓋許多五十年以上、或八十年以上老樹，很多老樹都折斷、很可惜。

幸好這一次是風很大，淹水情況不算嚴重，屏東還有很多地方水電都沒恢復。

她感謝所有夥伴以民生、市民為重，也感謝台電全力搶修、以及國軍動員協助防災與救災，並透露國軍弟兄支援最多曾達兩千一百餘兵力。

陳菊也提及各校校長，災後幾乎都以學校為家，運用各自資源，包括志工、老師、當地社會關係等，讓學校很快恢復，她很感謝﹔並提醒所有公園綠地百分之九十都恢復了，期許這禮拜災後工作小組持續努力。