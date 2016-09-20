媒體將總統府比喻成警總？府：顯不明究理
2016-09-20 09:59
總統府被評為預審「黨外雜誌」的警總。總統府發新聞稿回應，相關審核作業目的在落實國家機密保護法等相關規範，該論以威權時期非民主政權查禁報刊相擬，顯不明究理。（資料照，記者張嘉明攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕前副總統吳敦義今日啟程訪美，有媒體評論指總統府在審批時，要吳敦義提交在美演講稿供審，總統府成了預審「黨外雜誌」的警總。對此，總統府今天特地發新聞稿回應，相關審核作業目的在落實國家機密保護法等相關規範，該論以威權時期非民主政權查禁報刊相擬，顯不明究理。
《聯合報》今天刊出「黑白集」，以「錯事做兩次不會變對」為題，當中稱總統府要求日前分別申請出境的前正副總統「提交」「講詞」以接受總統府「審批」，不僅針對吳敦義，六月間，前總統馬英九申請訪問香港，總統府即命他提交講詞供審。此舉明顯是「事前審查制」，公然違反了憲法對公民言論自由的保障。
總統府表示，關於兩位前正副總統提供的書面資料，是作為原任職單位，也就是總統府據以審核的參考，至於專題演講部分，僅要求提供主題綱要，讓審核單位理解主題是否涉有機敏，不必也不會向申請人索取演講內容，該論以府方「命」申請人「提交講詞」以供「審批」，並非事實。
府方表示，有關總統府涉及國家機密退離職人員在涉密管制期間申請出境，是依據「國家機密保護法施行細則」第32條及「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理，相關的審核作業目的在落實國家機密保護法等相關規定。
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