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時力提年金改革兩修法 瞄準18％、黨職併公職

立法院時代力量黨團今舉行「改革第一步，縮減退職高官給付」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2016-09-20  10:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕推動年金改革，立法院時代力量黨團鎖定18％優存、年資計算黨職併公職改革，今天上午公布「公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案」，及「政務人員退職撫卹條例第十三條條文修正草案」兩修法，盼完成年金改革第一步。

立法院時代力量黨團總召徐永明指出，根據銓敘部統計，黨職併公職者公務人員有233名，政務人員有10名，共243名，卻未包含教育人員、軍職人員是否有黨職併公職情形的計算；處理黨國不分、黨職併公職弊病，「9月3號上街頭的朋友們應該也會支持。」

根據時力「公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案」，主管機關應於條例施行後3個月內，完成黨職年資併計公職退休年資總清查，此外，公教人員於辦理退職、退休時曾併計黨務年資者，原核發機關應扣除其黨務年資後，依原核發退職、退休法令所定給與標準及支領方式，重新合計退職、退休給與。條例主管機關則為考試院銓敘部。

其中條例定義，黨務人員為曾任職中華民國民眾服務總社及其分社、中國青年反共救國團、中國大陸災胞救濟總會、世界反共聯盟中國分會、國民黨各級黨部、中央電台、三民主義青年團等政黨及相關機構團體人員。

針對18％優存，黃國昌表示，在現行條例施行以前，已辦理退職的政務人員，完全沒有受到後來修法的影響，還是領取高額退職退休金，時力提出「政務人員退職撫卹條例第十三條條文修正草案」，盼以適度刪減存款額度與適用利率，劃定月退職金所得替代率上限方式，來減少國庫因優存利息的支出，完成改革第一步。

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相關關鍵字： 18％優存利率 年金改革 時代力量 軍公教
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