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藍8縣市首長訪中 林全：不能傷害國家主權、尊嚴

2016-09-20  09:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕8名國民黨、無黨籍縣市首長18日組團赴中拜訪，中國國台辦主任張志軍提及來訪首長共同點是「對九二共識的認同」。行政院長林全強調，他樂意兩岸間任何友善交流，但交流不要有政治前提，並要注意國家主權及尊嚴。

新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等8名縣市首長，18日共同前往中國北京參訪，與中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍會面。

會中，俞正聲重申「大陸堅決支持一個中國原則」，而九二共識的核心就是一個中國原則，堅決反對台獨，這是「大陸」的底限；張志軍也不約而同地表示，來訪縣市首長共同點是「對九二共識的認同」，明確兩岸城市交流的性質，相關交流合作都可以進行。

在今日進入立法院進行總質詢前，林全受訪表示，他樂意看到兩岸間任何友善交流，但他強調交流不要有政治前提，並能充分注意到國家主權跟尊嚴，不要因為這些交流讓國家主權及尊嚴受到傷害。

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  • 行政院長林全20日列席立法院施政總質詢備詢。（記者廖振輝攝）

    行政院長林全20日列席立法院施政總質詢備詢。（記者廖振輝攝）

  • 行政院長林全強調，他歡迎兩岸友善交流，但交流不能傷害國家主權及尊嚴。（記者鄭鴻達攝）

    行政院長林全強調，他歡迎兩岸友善交流，但交流不能傷害國家主權及尊嚴。（記者鄭鴻達攝）

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相關關鍵字： 主權 尊嚴 政治前提 藍8縣市首長
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