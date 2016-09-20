史哲走馬上任 花媽爆料「逼」來的
2016-09-20 09:53
新任高市副市長史哲（左）、勞工局長鄭素玲（右）今日宣誓就職（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕新任高雄市副市長史哲、勞工局長鄭素玲今（20）日上午宣誓就職，高雄市長陳菊除肯定兩人能力，還加碼爆料史哲本來不願接任副市長，「我們（團隊）給他很大的壓力，他才被迫接受」，與會官員聽到都笑了。
高雄市政府10日發佈的新人事，包括史哲與許銘春兩位副市長，以及勞工局長鄭素玲，史哲與鄭素玲上午在市政會議上宣誓就職，許銘春預定10月1日到任。
史哲歷任高雄市文化局長、新聞處長、勞委會勞工保險局總經理等職，被視為花媽重要智囊之一，同時也是改變高雄藝文環境的主要推手﹔許銘春曾任高市新聞處長、法制局長等職，除法律專業夠強，也與花媽私交甚篤﹔勞工局長鄭素玲原為高市勞工局祕書，曾任高市客委會祕書、勞工局祕書、教育局祕書、副市長劉世芳祕書等職，歷練非常豐富。
陳菊上午形容史哲「多才多藝」，指他畢業於中興大學應用數學研究所碩士，卻長期投入文化領域，並改變外界對高雄是文化沙漠的刻板印象。
陳菊還爆料，史哲本來不願接任副市長，給他很大壓力才讓他被迫接受，因為她覺得要給史哲不同的訓練﹔對於新任勞工局長鄭素玲，陳菊肯定她在勞工領域長期奉獻付出，強調高市府團隊願意給年輕世代機會。
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