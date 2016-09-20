兆豐案向上追究？林全：尊重督導小組處理

行政院長林全20日列席立法院施政總質詢備詢。（記者廖振輝攝）

2016-09-20 09:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕兆豐銀督導小組昨在聽取金管會的國內行政調查報告後，認為財政部及金管會，不能以兆豐未通報就可完全免責，要釐清、追究兩部會首長政治責任。對此行政院長林全表示，他尊重督導小組處理方式討論沒結果之前，他不會介入。

行政院昨下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議，督導小組在聽取金管會國內行政調查報告後，認為目前除已遭行政處份6名相關人員外，身為公股管理及金融監理的財政部、金管會，不能以兆豐未通報就可完全免責，要釐清追究二部會首長責任。

林全在立法院外受訪表示，接下來涉及金管會或財政部部分，外界當然不會滿意由財政部自己查自己，所以由副院長林錫耀主持的督導小組，就其討論了解程度來解決，他也尊重小組及其處理方式，對於金管會監督不周一事，在小組沒討論沒結果前不會介入。

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