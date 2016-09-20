兆豐案向上追究？林全：尊重督導小組處理
2016-09-20 09:35
行政院長林全20日列席立法院施政總質詢備詢。（記者廖振輝攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕兆豐銀督導小組昨在聽取金管會的國內行政調查報告後，認為財政部及金管會，不能以兆豐未通報就可完全免責，要釐清、追究兩部會首長政治責任。對此行政院長林全表示，他尊重督導小組處理方式討論沒結果之前，他不會介入。
行政院昨下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議，督導小組在聽取金管會國內行政調查報告後，認為目前除已遭行政處份6名相關人員外，身為公股管理及金融監理的財政部、金管會，不能以兆豐未通報就可完全免責，要釐清追究二部會首長責任。
林全在立法院外受訪表示，接下來涉及金管會或財政部部分，外界當然不會滿意由財政部自己查自己，所以由副院長林錫耀主持的督導小組，就其討論了解程度來解決，他也尊重小組及其處理方式，對於金管會監督不周一事，在小組沒討論沒結果前不會介入。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 終結16年張榮味時代！台北農產總座請辭
- 徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...
- 李登輝將組憲改論壇 培養2018戰力
- 國民黨杯葛司院人事案程序 協商二度破局
- 首波裁撤外館 關島、吉達、漢堡、挪威
網友回應
熱門新聞
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 吹製玻璃 小英肯定傳產創新
- 重建街小客廳 邀民眾激盪新意
- 吳宗憲回嗆金鐘評審沒常識
- 杜特蒂反毒戰爭 擬再延半年
- 風災後處理自來水 煮沸開蓋再多煮3到5分鐘
- 〈廢核救家園〉邁向核電除役之路 困難才要開始
- 日職》連24年投手身份敲安 橫濱番長將宣布引退
- 住日本飯店「把水都打開」流光 中國商人遭罵翻
- 回應網協「有單據可供審查」 謝淑薇質疑錢被暗槓
- MLB》上原浩治合約將到期 紅襪想以低價續簽
- 「小胖」再湊2個8 挑戰年度3獎項
- 蠟燭餘燼引發火災 房客起訴
- 景點復原快速 「揪愛水高雄」上陣
- 新設畜牧場 嘉縣審自治條例仍有異議
- 狂風吹歪孔子雕像 國小搶救
- 抓姦要錢太猴急 夫妨害自由起訴
- 台股高檔震盪 早盤力守9100點
- 自由廣場》林全好大的官威！
- 逾萬老人領紅包 鄉鎮市數字差很大
- 方大同新歌 致敬無名英雄
- 柏林再吞敗仗 梅克爾連任路艱辛
- 國民恐怖打線 「迎接」殷仔復出
- 邊吃邊哭拔回6金 她們沒想過放手
- 岱宇今上市 與喬山爭運動器材廠一哥
- 逼車害人撞死 殺人罪起訴
- 石門風箏節競技 老鷹閃電貓飛上天
- 紅髮男插槍逛街 嗆警︰什麼好查
- 玖壹壹砸7位數拍MV 3人尬舞 默契大考驗
- 新光三越南西店 會員優惠卡讚
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipower workers protest energy liberalization plan
- 王峻潭遞補議員 議長補選民進黨拚首輪過半
- 「擁抱梵谷」巡迴南市18校 來探索《向日葵》
- 尹玲／那年的VERONA之旅
- 長榮航Q3營運成長 Q4樂觀
- 紅葉國小受創 學童至桃源村上課
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TAIEX rises on surprise popularity of iPhone 7
- 亞洲盃女排賽》我直落三驅韓 今戰伊爭第五
- 少子化怪象 偏校「借學生」避減班
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兆豐案向上追究？林全：尊重督導小組處理
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分