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小英不續做能打到京滬的飛彈 軍方透露主要有3原因

目前已量產的雄二E飛彈（見圖）能有效對付中國沿岸軍事。（取自中科院官網）。

2016-09-20  11:33

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任後主張潛艦、教練機等國機國造，不過如今傳出，研發10多年能打到北京、上海的中程地對地飛彈「雲峰」，新政府決定不做了，除了對中國釋出善意外，還有其他3項原因！

《中國時報》報導，軍方權威人士指出，新政府決定不發展中程地對地飛彈有3個主要原因，包括軍事戰略要調整、台灣不發展核武、已量產的雄二E飛彈能有效對付中國沿岸軍事。

軍方權威人士分析，蔡政府決定不發展中程飛彈，此決策也是對中國釋放善意。

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