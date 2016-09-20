尤美女任召委該迴避嗎？ 李茂生這樣比喻

2016-09-20 09:23

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期司法法制委員會召委，由民進黨立委尤美女獲選，不過先生黃瑞明日前已獲提名大法官，被質疑有利益衝突迴避問題。經常評論時事的台大法律系教授李茂生，利用比喻的方式來分析尤美女的狀況。

李茂生在臉書上比喻說，我老婆最近突然想當學生，於是報考了臺大的在職班。我因為夫妻關係，所以辭去了口試委員的職務。不料，臺大法律學院的同仁竟然要求我老婆撤回申請，若她不撤回，則我必須辭掉教職。

有網友留言認為「今天大律師，明天大法官，這難道沒有官商勾結嗎？」李茂生則回應該名網友說「今天大律師，明天大總統，難道沒有官商勾結嗎？」有網友則回應，「花蓮王教你…先離婚…再…」、「花蓮王那招好用啊」，指可以學花蓮縣長傅崐萁，利用「離婚」的方式來迴避。