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尤美女任召委該迴避嗎？ 李茂生這樣比喻

2016-09-20  09:23

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期司法法制委員會召委，由民進黨立委尤美女獲選，不過先生黃瑞明日前已獲提名大法官，被質疑有利益衝突迴避問題。經常評論時事的台大法律系教授李茂生，利用比喻的方式來分析尤美女的狀況。

李茂生在臉書上比喻說，我老婆最近突然想當學生，於是報考了臺大的在職班。我因為夫妻關係，所以辭去了口試委員的職務。不料，臺大法律學院的同仁竟然要求我老婆撤回申請，若她不撤回，則我必須辭掉教職。

有網友留言認為「今天大律師，明天大法官，這難道沒有官商勾結嗎？」李茂生則回應該名網友說「今天大律師，明天大總統，難道沒有官商勾結嗎？」有網友則回應，「花蓮王教你…先離婚…再…」、「花蓮王那招好用啊」，指可以學花蓮縣長傅崐萁，利用「離婚」的方式來迴避。

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  • 立委尤美女將擔任立法院新會期司法法制委員會召委被質疑有利益衝突迴避問題，台大教授李茂生，利用比喻的方式來分析尤美女的狀況。（資料照，記者簡榮豐攝）

    立委尤美女將擔任立法院新會期司法法制委員會召委被質疑有利益衝突迴避問題，台大教授李茂生，利用比喻的方式來分析尤美女的狀況。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 利益衝突 利益迴避 召委 司法法制委員會 尤美女 李茂生 黃瑞明
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