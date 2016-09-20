藍營8縣市拿到中國好處？ 他說：九二共識請願團被消費了

藍營8縣市長首長赴中國拚「觀光」，中國國台辦主任張志軍再提「九二共識」。（圖擷取自苗栗縣長徐耀昌臉書）

2016-09-20 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕8名國民黨、無黨籍縣市首長組成的參訪團，日前前往中國訪問，中國全國政協主席俞正聲和中國國台辦主任張志軍昨分別接見並重申九二共識。學者分析，這8位縣市長恐怕是被北京消費。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平投書《蘋果日報》指出，張志軍與俞正聲談的內容仍是九二共識，所謂「八大利多」則內容空泛。對於8縣市而言，棘手的反而是這8縣市成了「九二共識特區」，證明中客與農特品採購就是中共的統戰工具。且從今開始，中客不來的壓力，從小英轉向中國與8縣市首長。

范世平分析，中國給這8位縣市長的是一張「未完成的答卷」，沒有落實的時間表，這8位「恐怕是被北京消費了」。范世平認為，國民黨從去年9月3日連戰參加閱兵、去年11月「馬習會」，均是在為中國背書，范說：「國民黨似乎習慣被消費」。