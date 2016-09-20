藍營8縣市拿到中國好處？ 他說：九二共識請願團被消費了
2016-09-20 07:47
藍營8縣市長首長赴中國拚「觀光」，中國國台辦主任張志軍再提「九二共識」。（圖擷取自苗栗縣長徐耀昌臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕8名國民黨、無黨籍縣市首長組成的參訪團，日前前往中國訪問，中國全國政協主席俞正聲和中國國台辦主任張志軍昨分別接見並重申九二共識。學者分析，這8位縣市長恐怕是被北京消費。
台灣師範大學政治學研究所教授范世平投書《蘋果日報》指出，張志軍與俞正聲談的內容仍是九二共識，所謂「八大利多」則內容空泛。對於8縣市而言，棘手的反而是這8縣市成了「九二共識特區」，證明中客與農特品採購就是中共的統戰工具。且從今開始，中客不來的壓力，從小英轉向中國與8縣市首長。
范世平分析，中國給這8位縣市長的是一張「未完成的答卷」，沒有落實的時間表，這8位「恐怕是被北京消費了」。范世平認為，國民黨從去年9月3日連戰參加閱兵、去年11月「馬習會」，均是在為中國背書，范說：「國民黨似乎習慣被消費」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 兆豐案扯到爆 向美烏龍申報多40億美元
- 操作機械雙腳掌被切斷 老闆竟說他「非員工」…
- 世界速度滑輪賽 張宥心帶傷摘金
- 台大研究 颱風過後 自來水致癌物增2倍
- 抓姦要錢太猴急 夫妨害自由起訴
- 屏東縣災害救助審核 將比照莫拉克
- 敘宣布停火結束 阿勒坡遭猛攻
- 南大攜手助學計畫 十二人響應點燈
- 埋廢水管線沒通知 業者引公憤
- 回應網協「有單據可供審查」 謝淑薇質疑錢被暗槓
- 藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫
- 海碩盃男網賽》逆轉勝澳客 「毛公配」進8強
- 基市正信路山壁又落石 將改善排水
- 〈親子會客室〉阿公次 破壞規定
- 人生最後悔~林依晨錯過陪伴罹癌爺爺
- 基隆連假路邊停車收費 被疑一市兩制
- 〈植物大觀園〉水果王國 台灣尚讚
- Apple Watch 2拉貨 廣達獲外資追捧
- 台灣8月人民幣存款餘額止跌
- 長榮航Q3營運成長 Q4樂觀
- 高屏溪濁度高 水公司將擴、增建3淨水場
- 屏東縣肢障者生活重建中心 揭牌啟用
- 萬兩黃金打造 湧蓮寺觀音開放參拜
- 台股開盤下跌11.67點 報9141.21點
- 曾之喬戰金鐘怕餓到 揪邱澤柯佳嬿偷渡
- 蒜頭好價防崩盤 縣府籲別搶種
- 毒趴「吸到茫」狠推毒友墜樓摔死
- 風掃梨山蘋果 加工降低損失
- 恆春半島「又」大停電 疑因鐵塔線路故障
- 廣越獲UA認證 明年下半年投產
- 球迷也「鋒」狂》引退賽票房破紀錄 收視率開紅盤
- 買29元早餐 興大生早起搶購
- 冠名比「陳金鋒」還大 鋒哥雕像將製牌匾遮廠商名
- 陳雅琳跳槽壹電視 「削凱子事件」沾汙點
- 福山雅治人氣慘跌 上晴空塔沒人認出
- 國家隊「52號」不退休 等鋒砲當教練時穿
- 塔塔加擬設露營區 停車改收費
- 從胸前拿出得獎感言小抄 凱特麥金儂被誇自然不做作
- 颱風後急復原 高雄公開賽今開打
- 城際轉運站後年3月完工 基市議員憂塞車
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍營8縣市拿到中國好處？ 他說：九二共識請願團被消費了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分