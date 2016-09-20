大巨蛋案成柯P逆麟？看到他跳起來、又跟她吵過架…

前監察委員李復甸。（資料照，記者黃欣柏攝）

2016-09-20 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕大巨蛋案幾乎成了柯P的逆麟？據報導，當新的仲裁人李復甸公文送到柯文哲的辦公桌上時，市議員童仲彥爆料，當柯P看到「李復甸」這三個字，差點當場跳起來；而剛提辭呈的法務局長楊芳玲更跟柯P吵過架，才逼得她走人。

楊芳玲請辭走人的原因，政壇觀察及解讀都不同，《自由時報》指她在大巨蛋案上，跟柯市府「主戰派」唱反調，堅持「依法行政」，太常踩柯市府煞車，最後走人；《蘋果日報》認為她能找出問題，卻不能解決問題；《中國時報》指她如同誤入政治叢林的小白兔，缺實戰經驗；《聯合報》則指她表現不如預期，早就跟柯P吵過架，且柯P跟她丈夫姚立明之間，已漸行漸遠。

但這些原因都是累積性，《聯合報》報導，最後壓垮楊芳玲與柯P的最後一根稻草，則是大巨蛋案主任仲裁人聘前監委李復甸一事，李復甸曾經在台大愛滋案彈劾過柯文哲，導致柯P一看到李復甸三個字，差點跳起來。