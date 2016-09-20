徐國勇私會邱泰源求幫忙 他最擔心這件事...

新任行政院發言人徐國勇說自己與林全不熟，但會盡力做好自己的工作。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-20 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委徐國勇將自10月起接任行政院發言人，不分區立委遺缺將由台大醫師邱泰源遞補。因過去默默捐出數百萬元主持費而有「暖男」之稱的他，離開立法院前再度展現暖心舉動，讓他的助理們感動。

《三立新聞》報導，將遞補立委的邱泰源特地跑到立法院向徐國勇請益，徐國勇坦承，兩人是在商量助理和以後立委的工作。原來徐國勇最擔心的就是，辦公室10位助理可能會失業，這些助理有人甚至是放棄律師或會計師工作，他希望邱泰源能幫忙，讓助理留下來。

徐國勇辦公室助理劉李俊達和會計師謝金森都說，好老闆換工作，如果沒有跟著，有些忐忑。如果徐國勇有需要的話，也很樂意為他服務。

談到徐國勇的家世背景，小時他家裡擺攤販賣滷肉飯，過得清苦，後來去念師專，還曾被迫加入國民黨，當兵完後就退出，除了當過老師，他過去跟著陳水扁、謝長廷等人，聽他們演講，也因為看到美麗島事件律師團辯護，讓他決定報考法律系，進入中興大學法律系，並靠自己奮鬥，從律師、議員到名嘴，再回鍋立院，如今將擔任政院發言人。