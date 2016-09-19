任召委遭質疑利益衝突 尤美女嚴正澄清
2016-09-19 23:24
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委尤美女獲選為立法院新會期司法法制委員會召委，由於其先生黃瑞明律師日前獲提名大法官，外界質疑有「利益衝突問題」。對此，尤美女今（19）晚在臉書回應，強調不管是法案審查或是人事案，現行法都已有詳細的利益衝突迴避規定，這種質疑是「對所有立法委員及所有大法官的最大侮辱」。
尤美女在文中指出，外界質疑不外乎3點：司法法制委員會召委排案審查大法官人事案、尤美女立委對黃瑞明行使同意權、尤美女立的法由黃瑞明審查是否違憲。她表示，看到如此不實解讀，有必要嚴肅的說明清楚。
尤美女表示，首先，大法官人事案是由全體立法委員審查，與法制委員會召委無關；其次，立委行使同意權，原本就有利益衝突迴避的規範，她也會依循既有規定，不可能發生投票同意配偶的情形。
尤美女也表示，立院法案皆是由全體委員共同議決，大法官也非僅憑一位就可以宣告違憲，無論法案審查或違憲審查均已有詳細的利益衝突規定。
尤美女表示，如此的錯誤訊息是「對所有立法委員及所有大法官的最大侮辱」，很遺憾這種批評是出自受過法學訓練的檢察官及學者之口。
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