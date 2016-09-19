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兩岸協商事宜 不納「行政院經貿談判辦公室」

2016-09-19  22:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統蔡英文今天召開國安會議，進行第二次「對外交經貿戰略會談」，「行政院經貿談判辦公室」本週將開始運作，蔡英文表示，政府將開啟新階段的對外經貿談判，不過，未來有關兩岸協商事宜，仍循陸委會、海基會機制處理，並會不納入「行政院經貿談判辦公室」業務範疇。

蔡英文裁示指出，「行政院經貿談判辦公室」是因應國際經濟新情勢，調整對外經貿談判組織。調整重點是重整政府談判隊伍，讓談判分工及人力運用更有效率，並非新設組織。而組織調整也體現四大政策方針，包括：政府功能重新整合、重整談判團隊、強化經貿談判及經貿外交能量，及推動經貿體制和國際接軌。

國安會也提報策略性規劃構想，在設定總體經貿戰略上，包括：一、新南向政策及擴大經貿空間創造條件；二、參與區域經濟整合及連結全球奠定基礎；三、開展下一世代貿易投資進行準備，並提出若干談判的策略與原則，諸如：FTA與經貿合作並重、務實彈性接軌國際、結合國內產業發展、經貿與外交結合等。

在充實對外交經貿談判評估研究能量上，蔡英文特別強調，政府內部應培養人才，針對貿易影響與國際情勢等建立長期觀察、分析及評估的機制與能量，以應對外經貿談判所需。行政院長林全也認為未來在推動新南向政策時，在相關國家投資保障、法規制度了解與分析等整體風險評估機制的建立非常必要，應該儘速進行。

會議出席人員，包括副總統陳建仁、林全、總統府秘書長林碧炤、國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、陸委會主委張小月、行政院政務委員鄧振中、行政院秘書長陳美伶、農委會主委曹啟鴻、國發會主委陳添枝、教育部長潘文忠、經濟部次長王美花等人。會談時間自下午四點半到晚間七點。

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  • 蔡英文今天召開國安會議表示，未來有關兩岸協商事宜，仍循陸委會、海基會機制處理，並會不納入「行政院經貿談判辦公室」業務範疇。（資料照，記者黃耀徵攝）

    蔡英文今天召開國安會議表示，未來有關兩岸協商事宜，仍循陸委會、海基會機制處理，並會不納入「行政院經貿談判辦公室」業務範疇。（資料照，記者黃耀徵攝）

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