兆豐金案 政院：督導部會首長要負責

2016-09-19 22:05

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第5次會議，行政院發言人童振源表示，督導小組認為財政部及金管會，不能以兆豐未予通報就可完全免責，特別是相關部會首長於任內發生重大金檢缺失遭致重罰，更是難辭其咎，要求進一步釐清相關首長的責任輕重，以向國人交代。

至於相關首長是否指馬政府任內的首長？童振源解釋，相關部會首長，不論是卸任或現任，若有相關責任，都要負上政治責任。督導小組要求必須徹底查明兆豐，是否如金管會及財政部所稱在今年5月18日及8月4日前確實沒有透過任何形式的管道通報此案，也會進一步調閱文件檔案、詢問相關人員，來釐清相關首長責任。

童振源表示，督導小組聽取金管會的行政調查報告後認為，除目前已遭行政處分的6名相關人員外，兆豐銀經紐約金融服務署（DFS）金檢後，查認有嚴重疏失期間的前兩任總經理徐光曦、魏美玉，及至遲去年10月即已知情的兆豐金副總經理陳松興也應納入究責範圍，金管會應儘速釐清相關人等的責任，並不排除進一步擴大行政處分範圍。

兆豐金董事長張兆順會中也報告，自接任以來成立專案小組的調查結果，發現2014年巴拿馬分行與紐約分行間信用交易金額合計為4.91億美元，惟紐約分行報送DFS時誤繕為44.91億美元，亦即外界所稱2013及2014年度紐約分行與箇朗分行及巴拿馬分行間交易金額為115億美元，實際上為75億美元。