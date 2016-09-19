| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

入聯遊行 Kolas Yotaka：因一中屏除台灣不公平

2016-09-19  22:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣入聯宣達團與超過500名台僑於美東時間17日走上紐約街頭，呼籲聯合國正視台灣的入聯訴求，包括民進黨立委Kolas Yotaka、時代力量立委林昶佐皆參與遊行。Kolas Yotaka受訪時表示，聯合國大會、其他國際組織活動因遵守一個中國原則而屏除台灣，「非常不公平」；林昶佐則表示，希望能夠讓更多民眾知道台灣的處境。

根據《民視》報導，Kolas Yotaka表示，今年遊行人數比較多，而且比較特別的是，有旅居美國或旅居紐約的年輕一代加入。她也指出，姑且不論正式的大會，連其他的國際組織活動，都要屏除台灣，只因為聯合國也被迫要遵守一個中國原則，「我想這是非常不公平的」

林昶佐則表示，很高興被邀請參加遊行，並一起在街頭演講，「希望可以讓更多社會大眾知道台灣的處境。」林昶佐也說，今年是請友邦幫我們講話，明年就要好好的來檢視，我們有沒有因為這樣真的在國際間可以參與，「如果沒有，就要重新檢討，在入聯上是不是可以更積極。」

廣告
  • Kolas Yotaka表示，聯合國大會、其他國際組織活動因遵守一個中國原則而屏除台灣，「非常不公平」。（資料照，記者劉信德攝）

    Kolas Yotaka表示，聯合國大會、其他國際組織活動因遵守一個中國原則而屏除台灣，「非常不公平」。（資料照，記者劉信德攝）

  • 林昶佐表示，參加入聯遊行是希望能讓更多人知道台灣的處境。（資料照，記者陳志曲攝）

    林昶佐表示，參加入聯遊行是希望能讓更多人知道台灣的處境。（資料照，記者陳志曲攝）

  • 林昶佐表示，參加入聯遊行是希望能讓更多人知道台灣的處境。（圖擷自民視）

    林昶佐表示，參加入聯遊行是希望能讓更多人知道台灣的處境。（圖擷自民視）

  • Kolas Yotaka表示，聯合國大會、其他國際組織活動因遵守一個中國原則而屏除台灣，「非常不公平」。（圖擷自民視）

    Kolas Yotaka表示，聯合國大會、其他國際組織活動因遵守一個中國原則而屏除台灣，「非常不公平」。（圖擷自民視）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Kolas Yotaka 入聯宣達團 台灣入聯 台灣入聯宣達團 林昶佐
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：入聯遊行 Kolas Yotaka：因一中屏除台灣不公平


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.