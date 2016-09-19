入聯遊行 Kolas Yotaka：因一中屏除台灣不公平

2016-09-19 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣入聯宣達團與超過500名台僑於美東時間17日走上紐約街頭，呼籲聯合國正視台灣的入聯訴求，包括民進黨立委Kolas Yotaka、時代力量立委林昶佐皆參與遊行。Kolas Yotaka受訪時表示，聯合國大會、其他國際組織活動因遵守一個中國原則而屏除台灣，「非常不公平」；林昶佐則表示，希望能夠讓更多民眾知道台灣的處境。

根據《民視》報導，Kolas Yotaka表示，今年遊行人數比較多，而且比較特別的是，有旅居美國或旅居紐約的年輕一代加入。她也指出，姑且不論正式的大會，連其他的國際組織活動，都要屏除台灣，只因為聯合國也被迫要遵守一個中國原則，「我想這是非常不公平的」

林昶佐則表示，很高興被邀請參加遊行，並一起在街頭演講，「希望可以讓更多社會大眾知道台灣的處境。」林昶佐也說，今年是請友邦幫我們講話，明年就要好好的來檢視，我們有沒有因為這樣真的在國際間可以參與，「如果沒有，就要重新檢討，在入聯上是不是可以更積極。」