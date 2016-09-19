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楊芳玲請辭原因？ 姚立明回這句話......

2016-09-19  22:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市法務局長楊芳玲今（19）日請辭，原因令人好奇，而楊芳玲的老公姚立明受訪時表示，他不清楚原因，但是曾聽妻子說過：「話講多了，人家嫌煩」，他可以理解，因為妻子是很直的人。

根據《中央社》報導，姚立明向媒體表示，柯文哲當初延攬楊芳玲當法務局長時，是看中法律專業，也是柯文哲直接打電話找楊芳玲的，並沒有透過他，如今楊芳玲要請辭，也是楊芳玲自己先做決定，才跟他說。

姚立明表示，他還是希望柯文哲加油，柯文哲的成敗，不是只涉及柯的個人政治生命，而是白色力量跟新政治能不能成功。

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  • 姚立明受訪時表示，他不清楚妻子請辭原因，但是曾聽妻子說過：「話講多了，人家嫌煩」（資料照，記者簡榮豐攝）

    姚立明受訪時表示，他不清楚妻子請辭原因，但是曾聽妻子說過：「話講多了，人家嫌煩」（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 姚立明向媒體表示，楊芳玲要請辭，是楊芳玲自己先做決定，才跟他說。（資料照，記者王敏為攝）

    姚立明向媒體表示，楊芳玲要請辭，是楊芳玲自己先做決定，才跟他說。（資料照，記者王敏為攝）

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