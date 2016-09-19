泛藍8縣市首長赴中 姚立明：故意分化、以商逼政

2016-09-19 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍8縣市首長赴中國北京進行「兩岸農產品貿易及觀光業」交流考察，中國針對8縣市提出採購農特產品、擴大觀光及文化交流等利多，差別化的對待引發熱議；國會觀察基金會董事長姚立明今（19）日晚間於政論節目指出，中國是故意要來分化台灣，透過內部的壓力，透過以商逼政的壓力，要蔡政府承認「九二共識」、「一個中國」。

姚立明晚間於政論節目《新聞面對面》指出，中國要統戰台灣、要分化台灣，用觀光先把8個人找去，就是希望他的政策能夠透過內部的壓力，透過以商逼政的壓力來落實；姚立明並提醒這8個縣市的首長，要小心原本的藍營支持者會討厭你，因為如果就只有8個縣市有差別化的對待，那非這8個縣市的要怎麼辦，更況且實際上這8個縣市也不可能單獨推廣觀光。

姚立明認為，蔡政府剛上任中國就開始出考題，但這個考題的標準答案就是承認「九二共識」、「一個中國」，給這8個縣市有差別化的對待，中國是故意做一個動作來分化你，讓其他縣市生氣、其他政黨有壓力，中國現在發現觀光滿有用就繼續用，下次觀光沒用就轉到外交，中國永遠要把壓力給民進黨；可是最後的關鍵還是會在人民的認同，這8個縣市最後得不到人民的認同，也沒有用。

民進黨立委莊瑞雄則表示，這8個縣市首長前往中國推廣觀光，立意是良善的，可是造成的效應會嚇死人，如果台灣只有這8個地方承認「九二共識」，是不是會造成台灣「一國兩制」，這些政治效果才是泛藍陣營要評估的，而且未必可以承擔起來的。