| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

泛藍8縣市首長赴中 姚立明：故意分化、以商逼政

2016-09-19  22:56

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍8縣市首長赴中國北京進行「兩岸農產品貿易及觀光業」交流考察，中國針對8縣市提出採購農特產品、擴大觀光及文化交流等利多，差別化的對待引發熱議；國會觀察基金會董事長姚立明今（19）日晚間於政論節目指出，中國是故意要來分化台灣，透過內部的壓力，透過以商逼政的壓力，要蔡政府承認「九二共識」、「一個中國」。

姚立明晚間於政論節目《新聞面對面》指出，中國要統戰台灣、要分化台灣，用觀光先把8個人找去，就是希望他的政策能夠透過內部的壓力，透過以商逼政的壓力來落實；姚立明並提醒這8個縣市的首長，要小心原本的藍營支持者會討厭你，因為如果就只有8個縣市有差別化的對待，那非這8個縣市的要怎麼辦，更況且實際上這8個縣市也不可能單獨推廣觀光。

姚立明認為，蔡政府剛上任中國就開始出考題，但這個考題的標準答案就是承認「九二共識」、「一個中國」，給這8個縣市有差別化的對待，中國是故意做一個動作來分化你，讓其他縣市生氣、其他政黨有壓力，中國現在發現觀光滿有用就繼續用，下次觀光沒用就轉到外交，中國永遠要把壓力給民進黨；可是最後的關鍵還是會在人民的認同，這8個縣市最後得不到人民的認同，也沒有用。

民進黨立委莊瑞雄則表示，這8個縣市首長前往中國推廣觀光，立意是良善的，可是造成的效應會嚇死人，如果台灣只有這8個地方承認「九二共識」，是不是會造成台灣「一國兩制」，這些政治效果才是泛藍陣營要評估的，而且未必可以承擔起來的。

廣告
  • 泛藍8縣市首長日前赴中進行「兩岸農產品貿易及觀光業」交流考察，中國針對8縣市提出多項利多，差別化的對待引發熱議。（資料照，記者張嘉明攝）

    泛藍8縣市首長日前赴中進行「兩岸農產品貿易及觀光業」交流考察，中國針對8縣市提出多項利多，差別化的對待引發熱議。（資料照，記者張嘉明攝）

  • 姚立明晚間於政論節目指出，中國以差別化的對待故意要來分化台灣，透過以商逼政的壓力，要蔡政府承認「九二共識」、「一個中國」。（圖擷取自年代新聞台）

    姚立明晚間於政論節目指出，中國以差別化的對待故意要來分化台灣，透過以商逼政的壓力，要蔡政府承認「九二共識」、「一個中國」。（圖擷取自年代新聞台）

  • 莊瑞雄表示，8個縣市首長赴中推廣觀光，立意是良善的，可是造成的效應會嚇死人，這些政治效果也未必是泛藍陣營可以承擔起來的。（圖擷取自年代新聞台）

    莊瑞雄表示，8個縣市首長赴中推廣觀光，立意是良善的，可是造成的效應會嚇死人，這些政治效果也未必是泛藍陣營可以承擔起來的。（圖擷取自年代新聞台）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 92共識 中國 分化 藍營 觀光
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：泛藍8縣市首長赴中 姚立明：故意分化、以商逼政


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月20日‧星期二‧丙申年八月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.