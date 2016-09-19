李登輝將組憲改論壇 培養2018選舉戰力？

前總統李登輝將於本週六（24日）在李登輝基金會募款餐會中，宣布成立「公民憲政改革論壇」，未來擬號召年輕人加入，培養青年戰力。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-19 21:12

〔記者楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕前總統李登輝又傳可能組黨的消息？據了解，李登輝將於本週六（24日）在李登輝基金會募款餐會中，宣布成立「公民憲政改革論壇」，未來擬號召年輕人加入，培養青年戰力，預計讓年輕人以無黨籍的身分投入2018議員選舉。

今年大選後，李登輝組黨的消息甚囂塵上，政治圈內議論紛紛，並且解讀成立憲改論壇，可能是為籌組政黨做準備。對此，李登輝基金會秘書長王燕軍強調「沒有政黨、沒有政團。」

王燕軍表示，基金會將成立憲政的網路論壇，至於是否一起宣布組黨？王則是「唉唷」了一聲說「組黨不是重點」，而是要大家一起找出台灣未來方向，不能因為民進黨執政就不繼續推動民主改革。

王燕軍說，「我們也沒有要跟民進黨搶天下的意思」，而是希望號召所有年輕朋友、社團一起為台灣努力，明年推動憲政改革與國家正常化。他也認為，憲政改革會造成社會衝突，這種事情就讓他們來做，「現在國民黨35席，我們來推動，希望多拿7席回來，讓國民黨到28席以下，我們就可以自然而然做修憲工作。」

王燕軍說「哪有是理念宣傳，就要組黨？」他們是要為台灣國家前途發展做所有思考，「反ECFA、反服貿，都是我們基金會喊出來的啊！」