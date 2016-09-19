「天然獨」後新概念 姚立明定義年輕人「非中」
2016-09-19 23:15
姚立明表示他最近為現在年輕人定義一個新概念，現在的年輕人其實並不是「反中」，因為他們最多只是反共，現在的年輕人叫做「非中。」圖為參加太陽花學運的年輕人。（資料照，記者陳冠備攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國會觀察基金會董事長姚立明今（19）日談到藍營8縣市首長赴中國，他表示他最近為現在年輕人定義一個新概念，現在的年輕人其實並不是「反中」，因為他們最多只是反共，現在的年輕人叫做「非中。」
在《三立新聞》政論節目「新台灣加油」中，姚立明說，他之前看到一個老兵接受央視訪問時，表示自己的孫子每個都是「小台獨」，姚立明認為，這可以說非常正常，因為這些人一出生就在台灣，自然而然認為「外國」跟他沒有關係。
姚立明表示，現在很多年輕人還很希望跟中國交朋友，很希望到中國發展，那他們就會很奇怪「你們中國怎麼早惹我？」一下子國際不讓我去、名字不讓我取、體育賽事不讓我正名、歌不讓我唱，所以年輕人生氣，所以有個「非中」情緒在這裡，這些人被以前的人叫「天然獨。」
姚立明表示，這些人會成為未來的主流，隨著時間過去，再過4年、8年，前面提到的那位老兵的子孫輩，都會成為社會的主流，而像現在國民黨8個縣市首長到中國去，「請問國民黨要怎麼說服這些主流。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 苗栗2機車碰撞 2男大生1死1重傷
- 冷眼集》歷史上從不缺這種人
- 青貧族苦哈哈 去年所得倒退19年
- 朝陽科大志工徒手疊磚 替非洲貧童蓋圖書館
- 未成年安樂死 比利時首例
- 等待兩大政策訊息 週一美股開高
- 驚喜影片耗時半年 差點請來朴贊浩
- 三菱Lancer Sportback小改款 年式交替 外型小改、配備升級
- 高鐵一票難求 雲林人疾呼增班
- 建仔還想拚 將返「魔法學校」練功
- 醫師加速納勞基法 醫界：錯誤政策比貪污可怕
- 中國籍貨輪擱淺金門 環保署清除4200公斤廢棄物
- 胖童脖子變黑 棘皮症上身
- 陳建瑋開唱 大支送尿布想結親家
- 英政黨主席︰為何不能建議學生賣淫？
- 〈戀愛絮語〉盲
- 鏗鏘集》央視．老兵．「小台獨」
- 〈不敢相信〉一路順暢！ 這是連假的國五嗎
- 英男逾期居留16年 罹癌搶超商
- 基隆就業中心21日徵才 35廠商釋928職缺
- 《風水專家看法》塔位遭硫磺氣入侵 子孫有凶災
- 陳金鋒引退 爆滿200「52」球迷道別
- 東京，吃貨的美食天堂
- 不堪雙颱凌虐 太麻里釋迦農棄耕打零工
- 公視《青春發言人》 要用VR跨國採訪
- 巴黎恐攻假警報 又是未成年人涉嫌
- MLB》鐵爺退休真心談：身體告訴我是時候了
- 一軍敲首安 吳東融獻亡父
- 自由廣場》高雄「海事國防工業展」如何更好？
- 離島交通船 改新港、後壁湖進出
- 一生奉獻原民研究 楊南郡獲追頒獎章
- 遭老婆冷落... 荷蘭人夫警局訴苦
- 自由共和國》郝明義／ 林全要面對經濟部的問題
- U23》牛棚崩盤單局爆6分 培訓隊遭樂天二軍完封
- 大武崙砲台停車場 觀星觀景共存
- 本週汽柴油 調降0.2元
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 《小檔案》抗硫工法
- 中秋腸胃炎 急診多2成
- 〈客戶心理銷售學〉賣檸檬變成賣知識
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「天然獨」後新概念 姚立明定義年輕人「非中」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分