「天然獨」後新概念 姚立明定義年輕人「非中」

姚立明表示他最近為現在年輕人定義一個新概念，現在的年輕人其實並不是「反中」，因為他們最多只是反共，現在的年輕人叫做「非中。」圖為參加太陽花學運的年輕人。（資料照，記者陳冠備攝）

2016-09-19 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕國會觀察基金會董事長姚立明今（19）日談到藍營8縣市首長赴中國，他表示他最近為現在年輕人定義一個新概念，現在的年輕人其實並不是「反中」，因為他們最多只是反共，現在的年輕人叫做「非中。」

在《三立新聞》政論節目「新台灣加油」中，姚立明說，他之前看到一個老兵接受央視訪問時，表示自己的孫子每個都是「小台獨」，姚立明認為，這可以說非常正常，因為這些人一出生就在台灣，自然而然認為「外國」跟他沒有關係。

姚立明表示，現在很多年輕人還很希望跟中國交朋友，很希望到中國發展，那他們就會很奇怪「你們中國怎麼早惹我？」一下子國際不讓我去、名字不讓我取、體育賽事不讓我正名、歌不讓我唱，所以年輕人生氣，所以有個「非中」情緒在這裡，這些人被以前的人叫「天然獨。」

姚立明表示，這些人會成為未來的主流，隨著時間過去，再過4年、8年，前面提到的那位老兵的子孫輩，都會成為社會的主流，而像現在國民黨8個縣市首長到中國去，「請問國民黨要怎麼說服這些主流。」