7天假若遭砍 工鬥：不排除民進黨黨慶日上圓山

2016-09-19 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕工人鬥陣等團體今（19日）在立法院抗議反對「砍假7天」的行政院版法案，並說若是政府執意這樣做，在本月28日民進黨在台北圓山飯店舉行20年黨慶時，不排除將前往圓山，進行集結絕食抗爭。

綜合報導，立法院今天舉行衛環委員會召委改選，2016工鬥在立法院大門口舉行記者會。工鬥指出，民進黨在上次會期破例讓未經委員會初審通過的砍假案列入臨時會議程。工鬥痛批「此舉就是希望在928前硬幹成功。」

2016工鬥指出，總統蔡英文大選時的勞工政見之一為「縮減工時」，但現今一例一休配合砍假7天的作法，卻完全與縮減工時一說相反，因此928民進黨黨慶當天，將發動上圓山抗爭。