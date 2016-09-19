新南向政策 李大維列6大重點國家

2016-09-19 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長李大維今（19）日出席民進黨立法院外交國防委員會政策小組會議，他表示，未來政府推動「新南向政策」，將會把菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、泰國、印度等6國列為重點國家，優先投入資源。

根據《風傳媒》報導，李大維指出，目前規劃在外交部以及北、中、南、東4個辦事處設置「新南向城市外交鏈結點」，擴大相關交流計畫，蔡英文總統也指示菲律賓等6國是優先交流對象。

行政院日前曾表示，新南向政策所包含的國家有18個，包含東協10國、南亞6國以及紐澳。