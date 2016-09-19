楊芳玲請辭 姚立明：賺回一個老婆

2016-09-19 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市法務局長楊芳玲今（19）日向市長柯文哲遞出辭呈，並發公開信給法務局同說明請辭原因；柯文哲雖有收到辭職信，但近日會再找楊芳玲談談，後續會再向外界說明。楊芳玲的丈夫、曾任柯文哲競選總幹事的姚立明則表示，不會心疼太太請辭，「賺回一個老婆，有什麼不好」。

《聯合報》報導，姚立明表示楊芳玲在中秋節前確實有提過要請辭，自己當時也嚇了一大跳；平時太太很少和自己談公務，不過柯文哲是工作狂，連帶部屬也得跟著一塊，經常每天太太早上7點鐘不見人影，晚間9點多才回來，每天沒日沒夜，做了快2年，「如今請辭，賺回一個老婆，有什麼不好」；姚立明並不心疼太太請辭。

對於柯文哲，姚立明則表示，希望他加油，因為柯文哲的成敗不是連不連任的問題，是白色力量成不成功的問題；姚立明也希望柯文哲的民調能高起來，市政能做起來給老百姓看。