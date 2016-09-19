大埔原地重建 葉俊榮：內政部努力的目標

2016-09-19 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕內政部長葉俊榮今（19）日表示，大埔土地徵收拆遷案，原地重建是重要的方向，透過既有程序，在法律程序許可下完成重建，「是內政部的努力目標。」

根據《中央社》報導，葉俊榮表示，他日前曾拜訪苗栗縣長徐耀昌，雙方同意大埔徵收案朝原地重建方向努力，他也表示，透過既有程序，在法律程序下完成重建，「是內政部的努力目標」。

不過葉俊榮也表示，要走完全部程序，可能需要1年多的時間，「如果苗栗縣有此規劃，中央願全力配合」。