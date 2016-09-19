北市法務局長楊芳玲請辭 藍綠議員表示不意外

2016-09-19 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕北市法務局長楊芳玲今（19）日向市長柯文哲遞辭呈，同時也發出一封信給法務局同仁，內容表示「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。對於楊芳玲請辭一事，台北市議會藍綠議員表示不意外，因為大巨蛋法律攻防戰，從頭到尾都感覺不到法務局的實質策略。

台北市府法務局長楊芳玲，同時也是曾任柯文哲競選總幹事姚立明的妻子，因姚立明選前和選後多次表達不會入府，名單卻赫見他的妻子楊芳玲出任法務局長，被外界質疑是「政治酬庸」。如今楊芳玲因「不認同長官理念」，主動遞出辭呈，台北市政府發言人林鶴明表示，柯文哲會再與楊芳玲會談，後續再向外界說明。

據《聯合報》報導，對於楊芳玲請辭一事，台北市議會藍綠議員表示不意外。國民黨市議員王鴻薇認為，楊芳玲曾在議會上說法律部分已準備好開戰，現在大巨蛋案不了了之，不是怯戰就是已戰敗，外界完全看不懂北市府要幹麻，以現況來講完全不感到驚訝。

民進黨市議員許淑華也表示，楊芳玲選在北市議會開議前離去，顯然會讓北市府騎虎難下，也是修理台北市副市長林欽榮、都發局長林洲民，因為都是他們兩人對外向遠雄放話，但壓力卻一直落在楊芳玲身上，會離去也是可以預期。