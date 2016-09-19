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新會期優先法案 內政部列集遊法、公投法

2016-09-19  19:45

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法院黨團內政政策小組今（19）日召開會議，包括內政部長葉俊榮、陸委會主委張小月皆出席。內政部也提出本會期的優先法案，包括集遊法、公投法以及住宅法等等。

根據《中央社》報導，內政部書面報告指出，依行政立法政策協調會報所達成的共識，本會期優先法案包括集遊法修正草案、公投法修正草案、住宅法修正草案以及住宅租賃條例草案，其中住宅租賃草案因租稅稅制仍待相關機關釐清，暫不列入。

內政部政策小組召集人、民進黨立委李俊俋表示，葉俊榮認為集遊法及公投法在上會期已經討論差不多了，希望這會期能夠完成三讀。葉俊榮也表示，人民團體法未來應該走向分流，希望這會期完成政黨法立法。

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  • 葉俊榮希望集遊法、公投法修正草案這會期能三讀通過。（資料照，記者方賓照攝）

    葉俊榮希望集遊法、公投法修正草案這會期能三讀通過。（資料照，記者方賓照攝）

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