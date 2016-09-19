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法務局長楊芳玲請辭 北市首長去職率高達1/4

2016-09-19  18:56

〔記者何世昌／台北報導〕台北市政府小內閣再傳異動！北市法務局長楊芳玲今向市長柯文哲遞辭呈；楊芳玲給同仁的公開信，內文提及，因堅持依法行政，在市長踏在法律紅線上時不斷攔阻，但遺憾是，「在許多個案還是被理解成有礙市政效率、對抗市長。」對此，北市府尚未有正式回應。

楊︰堅持依法行政被理解成對抗市長

楊芳玲公開信指出，基於對「依法行政」的堅持，我努力讓法務局充分發揮法制幕僚的功能，提升市府法制作業的品質，以保障人民權益，降低民怨，減少訴源，並且在市長踏在法律紅線上時不斷攔阻。很遺憾，在許多個案還是被理解成有礙市政效率、對抗市長。

楊還說，市府是一個團隊。若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退。所以，我今天（105年9月19日）向市長遞出了辭呈。

楊表示，我很抱歉，我答應了某些同仁要處理的事，還沒處理完；一些列管的事項，以後也有可能變成冗事⋯。對此，我真的十分抱歉。

前體育局長楊忠和、前悠遊卡公司董事長戴季全、前研考會主委陳銘薰、前副市長周麗芳、前文化局長倪重華、前捷運局長周禮良，及前交通局長鍾慧諭等7人相繼去職；再計入，法務局長楊芳玲請辭，就已8人離開。按《台北市政府組織自治條例》，北市府設有22局、5處、4委員會等31個一級機關。首長去職率高達四分之一。

公開信全文：

親愛的家人：

本來想繞一圈，跟你們一一道別，但是怕控制不住自己的情緒，只好以筆代言，雖然，紙短情長。

從剛進入這個大家庭起，我就常說，上帝很恩待我，給我一群很棒的工作夥伴，讓我可以驕傲地跟人說，我們法務局同仁的素質很高，大家都願意協助我這個從來沒有行政經驗的長官。

過去這633個日子，經歷了許多有生以來的第一次，第一次跟這麼多法律人一起共事，第一次參與法案、訴願、國賠案件審議，第一次了解消費查核，第一次參與法案的審理、面對議會質詢⋯這一卡車的第一次，帶給我豐收的喜悅和感恩。

市長當初邀我進入市府團隊的時候，我問：why me？市長回答說：你有專業。我再說：可是我沒有行政經驗。市長說：我不要官僚。

所以入府以後，我一直以「要專業，不要官僚」自許。鼓勵大家善盡市府法制幕僚的本份，即使受到來自其他局處或府級長官的壓力，仍言所當言。只是在表示法律見解時，要有智慧，要從幫助而不是監督的角度盡量協助別的局處找到合法解決方案。

感謝大家，我發現我們家的法律意見變多了，同仁協助其他局處處理法規或契約文字的工作也增加了。大家辛苦了！

基於對「依法行政」的堅持，我努力讓法務局充分發揮法制幕僚的功能，提升市府法制作業的品質，以保障人民權益，降低民怨，減少訴源，並且在市長踏在法律紅線上時不斷攔阻。很遺憾，在許多個案還是被理解成有礙市政效率、對抗市長。

市府是一個團隊？若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退。所以，我今天（105年9月19日）向市長遞出了辭呈。

我很抱歉，答應了某些同仁要處理的事，還沒有處理完；一些列管的事項，以後也很有可能變成冗事⋯。對此，我真的十分抱歉。

633個與大家共處的日子，是我生命的一部份，在我的記憶中也很難泯滅。只是，我對人名和臉孔的記憶能力很差，如果有一天在路上遇見，你們願意主動跟我打招呼的話，我會非常高興。

願愛我的神祝福我所愛的你們！

楊芳玲敬上。

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  • 北市法務局長楊芳玲今向市長柯文哲遞辭呈。（資料照，記者王敏為攝）

    北市法務局長楊芳玲今向市長柯文哲遞辭呈。（資料照，記者王敏為攝）

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