姚立明妻楊芳玲 請辭台北市法務局長
2016-09-19 18:32
〔即時新聞／綜合報導〕柯市府又有人請辭！台北市法務局長楊芳玲已向市長柯文哲遞出辭呈。
法務局已證實此事，法務局長楊芳玲也發出一封信給法務局同仁，內容表示「若不能認同長官的理念，政務官本應知所進退」。
台北市政府發言人林鶴明表示，柯文哲今日有收到楊芳玲的辭呈，但因已過上班時間，柯文哲這2天會再與楊芳玲來會談，後續再向外界說明。
楊芳玲的丈夫是曾任柯文哲競選總幹事的姚立明。
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