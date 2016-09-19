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柯文哲施政報告紙本 何志偉批像翻舊報紙

台北市長柯文哲（右）將於21、22日進行施政報告，紙本報告遭民進黨議員何志偉（左）痛批內容空洞，重要議題都草率帶過。圖為示意圖。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-09-19  20:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲將於21、22日進行施政報告，紙本報告已先送達各個議員手上，卻遭國、民兩黨痛批內容空洞，重要議題都草率帶過。民進黨議員何志偉表示，一份好的施政報告就像是耶誕禮物一樣，會讓拆的人充滿期待，但柯市長的報告卻讓他像在翻舊報紙，大呼：「搞什麼啊？」

何︰講192次KPI卻不提大巨蛋

據《ETtoday》報導，柯文哲所發出的施政報告內，出現高達192次的KPI（關鍵績效指標：Key Performance Indicators，簡稱KPI），但何志偉直言：「KPI這是你內部管理的東西，市民根本不在乎。」並強調市民在乎的是扎扎實實的市政。

在何志偉所提及的「扎實市政」方面，柯文哲這次的施政報告中，公宅部分只有一頁；社子島相關開發議題的部分，一頁不到；更誇張的是，針對大巨蛋、房屋稅、設計之都等火熱議題，居然連一頁都沒有；而關於被抽走的7億敬老金，也被輕描淡寫帶過，並無提及未來要用什麼措施應對抽走敬老金的後果。

針對民進黨與柯文哲雙方關係方面，何志偉表示，柯市長有希望他們進入工務、財建、教育委員會，盼民進黨能在這幾個委員會裡，繼續協助推動市政預算的編列；進而批評柯文哲，「你自己都知道這些東西很重要，為什麼連你的施政報告都沒有提？」並表示，綠營當初推薦的白色力量目的是希望能對市民交代，柯文哲若做不好，也會對綠營產生不小的影響。

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  • 何志偉說，柯市長盼民進黨能在委員會裡，繼續協助推動市政預算的編列，批其明明知道這些東西很重要，但施政報告卻都沒有提。（資料照，記者簡榮豐攝）

    何志偉說，柯市長盼民進黨能在委員會裡，繼續協助推動市政預算的編列，批其明明知道這些東西很重要，但施政報告卻都沒有提。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 7億敬老金 何志偉 大巨蛋 房屋稅 施政報告 柯文哲 社子島
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