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KMT拿縣市長赴中酸蔡政府 綠批噴口水刷存在感

2016-09-19  17:53

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕國民黨今天舉行「兩岸急凍經濟冷颼颼，民間破冰蔡政府眼紅」記者會，刻意操作8名泛藍縣市首長赴中一事，民進黨發言人黃適卓呼籲國民黨文傳會應該做點正事，持續胡亂的指控與批評，用噴口水來刷存在感，對國民黨自身的黨務改革沒有幫助。

黃適卓表示，民進黨的立場與態度很清楚，我們支持兩岸城市的正向互動，包括觀光、文化、經貿與社會等各層次往來；只要有助於增進兩岸雙方互相了解，都願務實開放地推動兩岸之間各項交流。

黃適卓強調，「兩岸關係不應拿來政治操作，甚至製造對立。」我們呼籲國共兩黨，勿以政治因素干擾兩岸人民的正常互動交往，這將不利於兩岸關係的長遠發展。

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  • 泛藍8縣市首長赴中國，引發各界討論，國民黨開記者會挺赴中國的8縣市首長，批蔡政府不要眼紅。（記者林良昇攝）

    泛藍8縣市首長赴中國，引發各界討論，國民黨開記者會挺赴中國的8縣市首長，批蔡政府不要眼紅。（記者林良昇攝）

  • 民進黨發言人黃適卓呼籲國民黨文傳會應該做點正事，持續胡亂的指控與批評，用噴口水來刷存在感。（資料照，記者陳志曲攝）

    民進黨發言人黃適卓呼籲國民黨文傳會應該做點正事，持續胡亂的指控與批評，用噴口水來刷存在感。（資料照，記者陳志曲攝）

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