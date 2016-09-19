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外交部裁撤4外館 挪威、關島等列第一波名單

2016-09-19  18:05

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法院外交國防委員會政策小組今（19）日召開會議，外交部長李大維與會時表示，外交部已有第一階段外館裁撤計畫，將裁撤美國關島、沙烏地阿拉伯吉達、德國漢堡、駐挪威代表處等4個外館。

綜合媒體報導，外交部第一階段預計裁撤4外館；駐關島辦事處，過去功用為聯繫美軍的節點及連結南太平洋島國，但目前駐關島辦事處的功能已經被取代，因此考慮裁撤；駐漢堡辦事處由於和柏林代表處接近，事務應可交由柏林代表處代辦，也考慮裁撤。

駐吉達辦事處目前負責麥加朝聖相關業務，但因朝聖一年僅一次，相關業務應可由沙烏地阿拉伯的利雅德代表處接辦，因此考慮裁撤；駐挪威代表處則是因為長期與挪威外交關係無法提升、接觸層級不高，加上挪威近期也無建立駐台辦事處的意願，因此也列入第一階段外館裁撤名單中。

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  • 李大維今（19）日表示，外交部已有第一階段外館裁撤計畫，將裁撤美國關島、沙烏地阿拉伯吉達、德國漢堡、駐挪威代表處等4個外館。（資料照，記者陳志曲攝）

    李大維今（19）日表示，外交部已有第一階段外館裁撤計畫，將裁撤美國關島、沙烏地阿拉伯吉達、德國漢堡、駐挪威代表處等4個外館。（資料照，記者陳志曲攝）

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