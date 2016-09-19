坦言與林全不熟 徐國勇：有信心短期內上軌道

2016-09-19 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委徐國勇將在10月1日接任行政院發言人，今（19）日上午受訪時表示，他與林全院長不熟，「不能不熟裝熟」，但是他會在短期內了解各項政策，「有把握能在短時間內上軌道。」

綜合媒體報導，徐國勇表示，林全在扁政府時代擔任財政部長時，他在立院外交委員會，兩人沒有接觸，「確實不熟」，不過那時就聽聞林全曾在與立委商量補助款時表示「要錢沒有，要命一條」，讓他印象深刻

徐國勇表示，他不會「不熟裝熟」，但他會在進行政院後盡快熟悉各項政策，有信心短時間上軌道，且發言人應會與院長互動密切，「一、兩個禮拜就會很熟了！」