推聽證會落實程序正義 葉俊榮：但聽證不等於決策

2016-09-19 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕內政部今（19）日說明都市計畫與土地徵收的審議聽證制度，內政部長葉俊榮表示，公共政策審議要努力迎合正當程序，其中一個重要的途徑就是建立聽證制度，但聽證不是解決問題的萬靈丹，聽證不等於決策。

南鐵東移案爭議多年，日前已經內政部核定，將公告實施，但公民團體抗議在過程中無法召開行政聽證會，程序正義遭質疑。對於過去為何無法辦理聽證，葉俊榮表示，聽證進行要有經驗、準備、量能，包括聽證主持人的建立。

據《東森新聞》報導，葉俊榮強調，聽證不是解決問題的萬靈丹，聽證不等於決策。聽證辦理與否，在於能不能和決策做連結，以及可不可以釐清決策背後的爭議議題，而判斷辦理的標準，未來會在作業要點中規定，案件中關係利害人也可以主張。

葉俊榮指出，土地徵收重劃、都市更新等法律，希望未來能夠修改，以符合社會日增的需求，包括人權、能否有永續發展等條件。他認為，「正當程序」確實是該走的方向，因此資訊要更加公開、建立聽證制；尤其在區段徵收上，希望土地管理審議法律能夠更周延。