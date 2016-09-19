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台南放半天颱風假 藍轟：返家途中受傷可國賠？

2016-09-19  17:40

〔記者蔡文居／台南報導〕莫蘭蒂颱風來襲，國民黨團今天抨擊台南市長賴清德上週三停課停班半天的決定，讓台南市民罵翻了，他們議員接陳情電話就接到手軟，「市民們說賴神應改名賴半天，抱怨他們中午在強風中返家途中發生車禍或自摔，這些醫療或受損費用，台南市政府要負責嗎？台南市民可以申請國賠嗎？」

國民黨團總召蔡育輝下午表示，國內外氣象專家早就警告莫蘭蒂是今年地表最強的颱風，賴清德市長居然決定上半天班上半天課，完全沒有感受小市民的苦，賴市長可知小市民的代步工具幾乎都是摩托車，以上學來說，大多父母親上班的地點都不在小朋友學校旁，而且有些父母為了接不在同校的兩名小朋友回家，他們必須在強風中騎車奔波，這根本是玩命。

國民黨團表示，莫蘭蒂帶來的超級強風，開車的人都感受到車子的強烈晃動，招牌倒、路樹倒塌，何況是機車族，光是永康當天車禍案件就近20件，全台南市颱風期間受傷也有20多名。

國民黨團說，網路已經幫賴市長賴神改名為賴半天，賴市長雖然一直辯白，但賴市長的臉書被灌爆是事實，此舉也更導致台南市民受傷。國民黨團請賴市長任何的決定要貼近民意，站在市民的立場著想，因此特別轉達強烈民意，請台南市政府為這些受傷的民眾負責。

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  • 國民黨團總召蔡育輝要求，台南市政府應為颱風天中午返家受傷的民眾負責。（記者蔡文居攝）

    國民黨團總召蔡育輝要求，台南市政府應為颱風天中午返家受傷的民眾負責。（記者蔡文居攝）

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