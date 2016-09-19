聾啞人士就業難 唐碧娥：車床技工讓他們弱點變優點
2016-09-19 16:31
〔記者蔡文居／台南報導〕市府於今天召開身心障礙者就業博覽會記者會，會中不只展現市府幫助身心障礙者就業的決心，也邀請到群創光電總經理分享企業建構身障友善環境的經驗。與會的台南市議員唐碧娥建議市府應該積極媒合企業主與身心障礙者，像鐵鋁工廠車床技工離職率高，聾啞人士因為聽不見，弱點反而變成優點。
唐碧娥表示，她上週送愛心物資到台南市聾啞協會，協會就向他陳情聾啞人士的就業困難，她先前參訪時，看到很多鐵鋁工廠有車床技工離職率高的情形，由於車床切割環境噪音非常嚴重，長期在分貝高的環境下工作，一般人根本受不了；而聾啞人士因為聽不見，反而沒有這種困擾。在某些特殊工作情況下，身心障礙者的弱點也可能變成優點。
唐碧娥建議，市府應該積極接洽相關產業，並媒合業者與身障者，必要時可以提供業者輔導、訓練或補助，如提供業者免費基本手語訓練等等，不僅可幫助業者建構一個對身障者友善工作環境，也能讓身障者工作更順利，創造雙贏。
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