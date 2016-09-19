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太平島神秘「消波塊」 海巡署：涉及機密不回應

太平島出現神秘結構體，海巡署表示，該建築涉及國防機密，無法對外說明。（圖片擷取自「Google Earth」）

2016-09-19  16:46

〔即時新聞／綜合報導〕太平島在「Google Earth」畫面中，出現4個巨型三爪基座、形狀類似巨大消波塊的神秘結構體。今日下午海巡署出面表示，該建築涉及國防機密，無法對外說明。

這4個巨型三爪基座結構體位於太平島上西北側海岸，其中兩個結構體與陸地連接，另外兩個結構體周邊則仍有建築工事在進行中，在4個結構體中央還有一個半圓型結構體。

不明結構體引發各界議論，海巡署今日下午指出，此建築群因涉及國防機密，目前無法對此回應。

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相關關鍵字： 太平島 建築 消波塊 結構 結構體
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