救災如作戰 中市府建構「全災型應變中心」
2016-09-19 16:15
市府「全災型應變中心」以功能性分組，改變以往由各主管機關依權責處理的模式。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕莫蘭蒂、馬勒卡颱風中秋假期過境台灣，台中市政府率先全國建構「全災型應變中心」，打破各機關本位主義，改為功能分組模式，導入「作戰」觀念。市長林佳龍19日在市政會議肯定整體運作順暢，並應進一步建構最適合中市的模式，提升災害防救能量。
消防局長蕭煥章19日在市政會議，針對市府因應兩個颱風的防救災作為進行專案報告時指出，「全災型應變中心」以功能性分組，包括計畫群組、緊急服務群組，人道服務群組、後勤群組、財政行政群組、工程處置群組，規劃建構智慧防災應變中心，並將各局處單位依屬性納入運作，而非以往由各主管機關依權責處理。
林佳龍說，市府進行應變中心的組織變革，將「作戰」觀念從各局處進行「功能性分組」，希望整合各局處的資源與力量、強化救災能量及應變效率，此次莫蘭蒂及馬勒卡颱風應變中心整體運作均為順暢，值得肯定。
林佳龍表示，此次應變中心製作卅套兵棋推演訓練教材，須落實用於後續教育訓練與推動，也可供中彰投苗區域治理平台參考。消防局並應持續研究規劃中市防救災體制及運作模式，配合研究成果進行調整，建構最適合的災害防救模式。
蕭局長也指出，莫蘭蒂襲台，造成金門、高雄樹木倒伏等災情慘重，市府立即發揮縣市間互助精神，透過中彰投苗區域治理平台，主動聯繫彰化縣及南投縣，調派可支援裝備器材及中彰投區域機具支援金門縣政府外，也於解除馬勒卡颱風陸上警報後，動員南下支援救災。
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