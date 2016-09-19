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若能解決問題 胡文琦：不反對丟掉九二共識

2016-09-19  16:18

〔記者林良昇／台北報導〕泛藍8縣市首長赴中國見高官，遭中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍屢提「九二共識」的「一個中國原則」，但未提「各表」，國民黨文傳會副主委胡文琦今受訪表示，「「一中各表」是他們講他們的，我們講我們的，若有能解決問題的新論述，不反對丟掉「九二共識」。

對於既然是「各表」怎麼是「共識」？國民黨文傳會副主委胡文琦表示，「一個中國」就是「共識」，對中共而言，他們不承認也不否認「各表」，目前就是「他講他的，我們講我們的」。

對於俞正聲、張志軍對「九二共識」的說法，國民黨是否和其一致，胡文琦受訪時表示，「我們當然跟他們不一樣」，「九二共識」內涵就是「一中各表」，國民黨指的一個中國就是中華民國、中共堅持的是中華人民共和國；而「不一樣」怎能稱作共識？胡文琦則說，他不希望流於文字詭辯。

胡文琦坦言，中共在國際上強大，至少現階段沒有支持中華民國過，但目前中華民國還是有領土、國家、主權，和對岸也不能完全說沒有共識，所謂的「各表」，中共目前是不承認也不否認，現階段中共也不可能接受「兩個中國」或中華民國。

胡文琦認為，「九二共識」是目前維持「冷和」的最大公約數，稱不上最好，若蔡英文總統提出能解決問題的新兩岸論述，並接受台灣民意檢驗，國民黨樂見討論，就算「九二共識丟掉我都不反對」，強調不會死抱著「九二共識」。

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  • 泛藍8縣市首長赴中國見高官，國民黨文傳會副主委胡文琦今受訪表示，「「一中各表」是他們講他們的，我們講我們的，若有能解決問題的新論述，不反對丟掉「九二共識」。（資料照，記者林良昇攝）

    泛藍8縣市首長赴中國見高官，國民黨文傳會副主委胡文琦今受訪表示，「「一中各表」是他們講他們的，我們講我們的，若有能解決問題的新論述，不反對丟掉「九二共識」。（資料照，記者林良昇攝）

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