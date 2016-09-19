遭諷「藍八奴」傅崐萁：不計個人榮辱

花蓮縣長傅崐萁（前排右6）等藍營8名縣市正副首長北京行。（花蓮縣政府提供）

2016-09-19 16:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁等藍營8名縣市正副首長北京行，民進黨立委林俊憲日前在臉書批評「昔有吳三桂，今有藍八奴」縣府今天下午發新聞稿指出，縣長傅崐萁認為身為百姓父母官勇於承擔，公道自在人心，強調說：「不計個人榮辱，只求民生安定。」

以下是花蓮縣政府新聞稿原文：

「苦民所苦、以民為本，地方政府願成為兩岸交流的橋樑、前鋒！」花蓮縣長傅崐萁表示，兩岸關係自520後墜入冰點，對台灣各產業造成極大衝擊，此行透過地方首長表達基層心聲，獲得大陸官方正面回應，釋出8項利多，包含觀光、農業、智慧科技與人文交流等，為凍結的兩岸往來注入暖流，重啟台灣希望。

依觀光局統計資料，今年7月陸客來台數為29.9萬人次，去年7月陸客來台數為35.2萬人次，相較於去年減少5.3萬人次。傅崐萁指出，520新政府執政，兩岸和平搭橋的基礎產生單方面瓦解的重大影響，到花蓮的陸客幾乎鋭減5成，對於飯店住宿、遊覽車業者、餐廳及伴手禮等相關產業均出現連鎖效應，產生明顯的落差，同時影響就業機會。

他強調，兩岸議題對於台灣的安危榮枯具有關鍵影響力，在520以後，台灣中央相關政策卻經常基於政治性考量，被「政治」牽著走，而非根據理性思考，著實令人擔憂。執政者應拋開意識形態，以高格局眼光實事求是，力促兩岸和平、共存共榮，以爭取更寬廣的國際空間。

「邁出歷史性的第一步，未來如何帶領人民持續踩著穩健的每一步更是關鍵。」傅崐萁說，為儘快改善困境，預防觀光產業鏈崩潰，計畫於今年底至北京舉辦「農產品推薦會」，並成為常態性活動，同時辦理旅展，行銷花蓮好山好水，使在地觀光儘早重返顛峰，受惠基層民眾百姓。

關於外界對於縣市首長受邀至北京破冰交流、爭取利多，有不同的意見與看法，傅崐萁認為，身為百姓父母官勇於承擔，公道自在人心，「不計個人榮辱，只求民生安定。」