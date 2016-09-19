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貫徹「國艦國造」！ 海軍將打造作戰型海上醫院

美國海軍的聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦，將成為台灣國艦國造「弘運計畫」的原型。（路透）

2016-09-19  16:06

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文上任後在國防軍事力推「國艦國造」，海軍接下來將力推「弘運二號」計畫，以美國聖安東尼奧級兩棲船塢運輸艦為藍圖，打造出具有戰力與運輸能力的海上醫院。

據《三立新聞》報導，這類船艦可搭載兩棲攻擊車和攻擊直升機，還能配備海劍羚飛彈與方陣快砲，同時擁有醫院的標準配備與開刀房，可以隨時支援戰場的醫療需求，海軍將在今年底開始發包造艦。

軍情與航空網站主編施孝瑋表示，在戰爭中當然會有傷亡出現，因此兩棲船塢運輸艦會比普通的巡防艦或驅逐艦，設置更強大的醫療設施，以達到照護傷員的需求。

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