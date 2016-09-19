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南市議長補選 月底召開臨時會恐有變數

台南市議會將於明天召開程序委員會討論辦理議長補選日期。（資料照，記者蔡文居攝）

2016-09-19  15:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會預計月底召開臨時會辦理議長補選，時間預定在9月27至29日期間擇一天舉行，市議會將於明天召開程序委員會討論，確認日期。不過，程委會成員中，國民黨和無盟席次共有5席，民進黨才3席，若未取得在野黨同意，月底要召開臨時會補選議長恐有變數。

國民黨團總召蔡育輝表示，議長出缺時，法律上並未規定多久期限內要召開臨時會辦理補選，即使沒召開臨時會，甚至未辦理補選也沒有違反地制法的規定，而且月底國民黨團有3名成員要出國，先前也未接獲月底召開臨時會的訊息，如果月底召開臨時會補選，恐影響出國議員參與投票的權利。

無盟總召郭秀珠表示，她並不知道月底要召開臨時會，是看報紙才知道，而且月底也有多人排定出國，她認為議長職務目前已有人代理，並不急著要補選，也不一定要補選。

民進黨團總召林宜瑾則表示，臨時會如果開不成，總要召開定期會吧！如果無法召開臨時會進行議長補選，那就等10月定期會召開時利用一天的時間進行補選，反正遲早總要補選，民進黨隨時接招。

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