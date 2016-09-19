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卸任後首度出訪 吳敦義明訪美

前副總統吳敦義明啟程赴美。（資料照，記者劉濱銓攝）

2016-09-19  15:54

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義9月初向總統府申請赴美獲准，明天將搭機前往美國參訪，行程除了將於全美台灣同鄉聯誼會專題演講，也將參觀李昌鈺鑑識科學研究中心、台塑德州廠等。

吳敦義將於20日至10月6日訪美，明天下午搭乘華航班機飛往紐約，明天下午4時在桃園機場舉辦行前說明會。

據吳敦義辦公室資料顯示，吳敦義23日參觀位於康乃狄克州的「李昌鈺鑑識科學研究中心」、24日於波士頓全美台灣同鄉聯誼會專題演講，並參加台聯會的「寶島之夜」、27日參訪位於休士頓、2014年獲頒「海外台商磐石獎」的Coban科技公司、28日參觀台塑德州廠、29日參訪「休士頓大學德州超導中心」。

吳敦義10月1日將於舊金山灣區華僑文教服務中心發表專題演講；10月4日參訪Seville Classic Inc.與Tireco Inc.；10月5日與洛杉磯地區華文媒體從業人員共進早午餐，總結訪美行程，預計10月6日返台。

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