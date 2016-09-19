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總統府網站改版 小英邀大家來幫忙

總統蔡英文今天在臉書貼表示，總統府官網是國家的門面，詢問大家對它有什麼想像？邀請大家來投標，幫忙改進總統府官網。（取自蔡英文臉書）

2016-09-19  15:45

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕總統蔡英文今天在臉書貼表示，總統府官網是國家門面，詢問大家對它有什麼想像？邀請大家來投標，幫忙改進總統府官網。根據政府電子採購網上資訊，此標案為550萬元，預定在10月對外招標。

總統府表示，總統府全球資訊網是總統與民眾溝通非常重要的橋樑，同時也是向國內外正式發布我國政府重要訊息與作為的重要平台。

不過，目前的總統府全球資訊網是傳統入口網型態，未能突顯民眾關切的重大施政議題、另搜尋引擎效能和線上申請功能都有待補強，也缺乏響應式網頁的行動載具介面設計、導入社群媒體分享機制的功能也有大幅改善的空間，網友對這些問題也迭有反應。

總統府說，由於現行官網是民國98年開發建置，網站系統架構及資料呈現的方式與現今的資訊科技已有落差，需要配合新科技來進行調整，在使用上更貼近人民的需求。包括讓民眾更容易獲取重要施政資訊、行動化的趨勢、與社群媒體的結合、使用者導向的友善介面及電子化政府的政策，都是此次改版的重點。

總統府表示，本案預定10月正式對外招標，這次以採購預告的方式先將重要的採購資訊公開，邀請投標，就是希望有更多的時間，讓更多的人有機會，一起來參與建置一個符合民眾期待的總統府全球資訊網。

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