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他宣布選台北市長 自認能「防止民進黨獨大」

台大政治系暨國家發展研究所教授葛永光。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-19  16:12

〔即時新聞／綜合報導〕台大政治系暨國家發展研究所教授葛永光，17日在美國洛杉磯宣布角逐2018年台北市長選舉，最晚在年底就正式投入國民黨內初選。葛永光今天向媒體表示，他從今年初大選後就動念參選，目的是維持兩黨平衡、防止民進黨一黨獨大。

根據《蘋果日報》報導，葛永光今年8月就找國民黨主席洪秀柱，當面表達了自己的參選意願。他強調為了提升知名度，未來將會舉辦參選記者會，並規劃出書，同時他也正在籌組競選團隊，將推出市政白皮書。

葛永光認為，國民黨這幾年人才斷層相當嚴重，面臨泡沫化危機，原因就是前幾年用人政策不當，內閣職位都給與國民黨無關的人在當，譬如前行政院長張善政，「跟國民黨有什麼關係？」使得目前國民黨浮上檯面的，大家都不看好。

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