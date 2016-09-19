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質疑中國「藍綠有別」林佳龍：難道遊覽車要分縣市加油？

林佳龍認為，中國釋出的「差異化對待」是種藍綠有別的做法，可讓觀光客進來台灣的機場不是桃園就是台中、高雄，他質疑：「難道遊覽車加油時還要分藍綠縣市加油嗎？」（資料照，記者蘇金鳳攝）

2016-09-19  16:09

〔即時新聞／綜合報導〕6名國民黨籍及2名無黨籍縣市首長赴中國招攬觀光，中方對8縣市釋出8項「差異化對待」利多，台中市長林佳龍今日表示，中國用這種「藍綠有別」的政策，是統戰做法，他也質疑「難道遊覽車加油還要分藍綠縣市嗎」？

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，林佳龍在市政會議前接受訪問時表示，兩岸交流涉及人民觀光旅遊，不應設前提，而中國釋出的「差異化對待」是種藍綠有別的做法，也是流於統戰的作法。

林佳龍表示，可讓觀光客進來台灣的機場不是桃園就是台中、高雄，更質疑：「難道遊覽車加油時還要分藍綠縣市加油嗎？」實際運作上是有困難的，況且每一個縣市中，藍綠都各有支持者，又該如何回避？林佳龍認為，台灣是個相當自由且開放的國家，對此社會自有公評。

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