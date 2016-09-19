| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣勁揚2.39角 逾1個半月單日最大升幅 南部雨勢範圍擴大 屏東升級豪雨特報
 首頁 > 政治

颱風重創紅葉村 藍委促中央勘災

國民黨立委廖國棟促中央到台東勘災。（記者呂伊萱翻攝）

2016-09-19  15:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕莫蘭蒂颱風重創東台灣與南台灣，國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉與簡東明等人，今上午聯合召開記者會，痛批行政院救災大小眼，要求蔡總統或林全院長儘速前往台東紅葉村等原住民部落勘災，「不要只重視都會區災情」。

國民黨立委廖國棟表示，近日莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連來襲，重創東台灣，尤其是台東延平鄉紅葉村、大武鄉愛國埔與蘭嶼等地，雖有民間團體幫忙，但沒有看到中央政府關愛的眼神，他感到相當遺憾。廖國棟說，尼伯特颱風時，就已多次呼籲中央對災區應該一視同仁，不該只重視都會區災情。但這次，他們真的覺得心很冷，因為中央沒有任何一個官員到台東。廖國棟表示，大家搶著去屏東高雄，所至之處救災資源便隨之跟進，但是台東呢？他批評蔡英文，連原住民的生命財產都不關心，奢談什麼原住民轉型正義。

國民黨立委孔文吉則說，莫蘭蒂颱風使紅葉村幾乎面臨滅村命運，29戶房屋被摧毀，幸而無人傷亡。現在紅葉村布農族有62人安置在法務部宿舍、3人在醫院、5人在教會、依親者共103人。他和延平鄉長通電話，鄉長表示只有接到行政院災情中心的關心電話，但都沒有人下去。孔文吉批評說，災情如此嚴重，行政院及原委會卻不聞不問，僅農委會與水保局寥寥數人在現場協助，簡直是不可思議。

孔文吉並表示，延平鄉長特別要他轉達訴求，希望盡速清出道路，讓救災人力得以進入，另鄉公所緊急災害搶修經費僅剩50萬，急需挹注，期盼早日重建家園。

相關影音

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 孔文吉 廖國棟 簡東明 紅葉村 莫蘭蒂颱風
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：颱風重創紅葉村 藍委促中央勘災


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.