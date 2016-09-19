颱風重創紅葉村 藍委促中央勘災

國民黨立委廖國棟促中央到台東勘災。（記者呂伊萱翻攝）

2016-09-19 15:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕莫蘭蒂颱風重創東台灣與南台灣，國民黨原住民立委廖國棟、孔文吉與簡東明等人，今上午聯合召開記者會，痛批行政院救災大小眼，要求蔡總統或林全院長儘速前往台東紅葉村等原住民部落勘災，「不要只重視都會區災情」。

國民黨立委廖國棟表示，近日莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連來襲，重創東台灣，尤其是台東延平鄉紅葉村、大武鄉愛國埔與蘭嶼等地，雖有民間團體幫忙，但沒有看到中央政府關愛的眼神，他感到相當遺憾。廖國棟說，尼伯特颱風時，就已多次呼籲中央對災區應該一視同仁，不該只重視都會區災情。但這次，他們真的覺得心很冷，因為中央沒有任何一個官員到台東。廖國棟表示，大家搶著去屏東高雄，所至之處救災資源便隨之跟進，但是台東呢？他批評蔡英文，連原住民的生命財產都不關心，奢談什麼原住民轉型正義。

國民黨立委孔文吉則說，莫蘭蒂颱風使紅葉村幾乎面臨滅村命運，29戶房屋被摧毀，幸而無人傷亡。現在紅葉村布農族有62人安置在法務部宿舍、3人在醫院、5人在教會、依親者共103人。他和延平鄉長通電話，鄉長表示只有接到行政院災情中心的關心電話，但都沒有人下去。孔文吉批評說，災情如此嚴重，行政院及原委會卻不聞不問，僅農委會與水保局寥寥數人在現場協助，簡直是不可思議。

孔文吉並表示，延平鄉長特別要他轉達訴求，希望盡速清出道路，讓救災人力得以進入，另鄉公所緊急災害搶修經費僅剩50萬，急需挹注，期盼早日重建家園。

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