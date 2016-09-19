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8縣市長赴中 陸委會：若簽兩岸協議將被追究

陸委會副主委兼發言人邱垂正。（記者林良昇攝）

2016-09-19  14:57

〔記者林良昇／台北報導〕泛藍8縣市首長組代表團赴中國見高官，提出3項主張，中國國台辦則答覆8項回應，陸委會副主委邱垂正今受訪表示，中國大陸回應8縣市首長應是承諾或措施，而根據兩岸人民關係條例，未經中央政府授權，不得簽署協議，若私下簽署協議，回台將被追究。

據了解，台灣8縣市首長提出，希望中國大陸持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光及文化交流、中國大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口等3項主張，國台辦則以新聞稿方式公布8項措施，回應8縣市首長訴求。

邱垂正今受訪表示，若沒經政府授權，私下與中國大陸簽署涉公權力事項、政治議題的相關協議，違反兩岸人民關係條例，該協議不會生效，簽署者一旦回台，也要被政府追究。

邱垂正說，初步看來，本次8縣市首長和中國大陸官方，雙方應無簽署任何協議，尚看不出有違法，國台辦的8點回應是對8縣市所釋出的片面口頭承諾或措施，因為並非協議，對台灣甚至中國大陸官方，都沒有拘束力。

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相關關鍵字： 中國 兩岸人民關係條例 兩岸關係 國民黨 陸委會
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